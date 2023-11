Sociedad respalda a refugios Casa-Seigen

En las instalaciones de la CMIC, en la capital chiapaneca, se llevó a cabo el “Desayuno con Causa”, organizado por el Voluntariado Seigen, en favor de los Refugios Casa-Seigen, que desde su creación, hace tres años, han salvado la vida de 75 mujeres, 69 hijas y 57 hijos. En el evento, la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola, realizó la entrega de reconocimientos a las y los especialistas que ofrecen sus conocimientos, tiempo y compromiso a esta causa.

La titular de la Seigen agradeció a toda las personas que han apoyado y realizado aportaciones a los refugios, “a las y los chiapanecos nos unen las buenas causas, por eso aprovecho esta oportunidad para expresar todo nuestro agradecimiento y reconocimiento a quienes están apoyando muy de cerca con sus esfuerzos”.

La ex usuaria del refugio, María, relató que “todo, mi casa, mis cosas, documentos, trabajo, mis sueños, mi dignidad, todo se quedó allá donde estaba él. Pero, poco a poco, con el apoyo psicológico, legal, del área de trabajo social y pedagógico, con el cuidado de las enfermeras, las guardias de seguridad, las cocineras, las maestras, y todos los que de alguna manera apoyan, me hicieron sentir más valiente, me salvaron la vida”.

Al hablar sobre su experiencia dentro del refugio, recordó que “me hicieron confrontar mis miedos. Me buscaron ropa y artículos personales, me hicieron sentir nuevamente útil, bella y atractiva. Se aseguraron de que estuviera saludable. Me hicieron sentir en familia, me recordaron la importancia de amarme a mí misma”.

Por su parte, la ex usuaria Jessenia narró que durante “los momentos más angustiantes, había una enfermera que a las 5 de la mañana que me agarraba la crisis, me ayudaba; la maestra, la abogada, la psicóloga, no pensé que esto existiera. Estoy inmensamente agradecida con la secretaria Mandiola”.

La directora de los Refugios-Casa Seigen, Paulina Conde, agradeció todo el apoyo que la iniciativa privada ha suministrado con la finalidad de que las mujeres, sus hijas e hijos puedan restablecer su bienestar. También reconoció a todo el equipo de especialistas que laboran en el refugio por su inquebrantable compromiso con atender y dar seguimiento a cada caso de violencia extrema.

Por último, María Mandiola señaló que “en equipo se pueden multiplicar esfuerzos y resultados, tal como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón, para lograr que más mujeres sean respaldadas y salgan adelante, recobrando el pleno ejercicio de sus derechos”.