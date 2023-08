Socios siguen a la espera de una asamblea especial

Socios del Conejobus señalaron que se les mintió de nueva cuenta por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), además de que no se les cumplió con los acuerdos, por lo que no hay avances en la situación del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, S. A. de C. V. (Situtsa).

Manifestaron que de manera “autoritaria” se les están imponiendo condiciones para una próxima asamblea especial, la cual han venido solicitado, pero al parecer se está tomando la decisión unilateral de establecer puntos al orden del día, sin dárselos a conocer.

A decir de la vocera de los socios del Conejobus, Alejandra Chagoya Labra, tras la última marcha que realizaron se les informó que se atenderían los puntos propuestos en su pliego petitorio, pero que antes de realizar la asamblea especial, estimada para el 24 de agosto, se realizaría una mesa de trabajo con el titular de la SMyT, Aquiles Espinosa García, en la que se les daría una fecha para retomar el caso.

Lo anterior, luego del pasado miércoles cuando acudieron a las instalaciones de la secretaría y se les dijera que debían esperar unos días para que se les estableciera una nueva fecha de diálogo, así como la reunión establecida de manera formal para el fin de agosto.

A pesar de lograr dicho acuerdo y que se diera la palabra por parte de un grupo de funcionarios de la dependencia, de manera sorpresiva se les dio a conocer que ya no se realizará la reunión previa que se tenía planeada para trabajar, y que además, en los próximos días se publicarán las condiciones de la asamblea especial y la forma en la que esta será celebrada.

Desacuerdo por informalidad

Esta situación los mantiene inconformes porque desconocen los puntos a tratarse en la asamblea especial, sin que se haya respetado el acuerdo de establecer una mesa de trabajo y con la incertidumbre de que estén incluyendo temas o puntos a tratar que ellos ignoren.

Cabe destacar que en días pasados la SMyT informó que en los próximos días comenzarán a circular nuevas unidades para sustituir a las que forman parte del plan emergente de transportes de las rutas A y B, las cuales sustituyeron a las rutas 1 y 2 que daban el servicio sobre la calle Central y avenida Central.

Por su parte, los socios del Situtsa exponen que cuentan con un título de propiedad que los ampara para ser quienes brinden el servicio de transporte en la avenida Central y la calle Central. Además de que suman al menos 44 meses sin que se les pague, lo cual acumula más de 147 millones y medio de pesos.