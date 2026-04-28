Soconusco en apuros por onda de calor

A pesar de las lluvias que se han registrado en los últimos días, una intensa ola de calor azota la región del Soconusco desde el inicio de la semana, con temperaturas que han rebasado los 34 grados en municipios como Tapachula, Suchiate, Huixtla y Mazatán.

El secretario de Protección Civil en Tapachula, Luis Demetrio Martínez López, dio a conocer que la sensación térmica en zonas urbanas y costeras ha alcanzado hasta 40 grados debido a la alta humedad, lo que representa un riesgo para la población.

Dijo que se mantienen en alerta máxima ya que estás condiciones climáticas podrían desencadenar casos de golpe de calor, por lo que piden a la población a extremar precauciones, principalmente en menores de edad y adultos mayores. Recomiendan beber agua constantemente, evitar actividades físicas intensas al aire libre de 11:00 a 17:00 horas, usar ropa clara, sombrero y protector solar y vigilar a niños, adultos mayores y enfermos crónicos.

“El pronóstico indica que la ola de calor continuará al menos hasta el próximo lunes, con temperaturas máximas de 33 y 36 grados, pero con una sensación térmica que superará los 40 grados, por ello, es importante que las personas tomen medidas preventivas”, expresó.