Soconusco en focos rojos por violencia de género

La muerte violenta de Karina, una joven de 19 años de edad, en la ciudad de Tapachula, cuyo cuerpo presentaba puñaladas, reavivó la necesidad de revisar la Alerta de Violencia de Género en el estado, principalmente en la región Soconusco.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero en la colonia Nueva Esperanza Juan Sabines Gutiérrez, en la zona de aviación, sobre el camino viejo a Mazatán.

Ante esto la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que se ha iniciado con la investigación bajo el protocolo de feminicidio, “un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa realiza las indagatorias”.

Por su parte la Comisión Estatal para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres informó que suman cinco muertes violentas por feminicidio en lo que va del año, tan solo en enero se tuvo el registro de cuatro casos.

La comisión de la Colectiva 50 más 1 realizó una comparativa estadística respecto al año anterior, expuso que en enero del 2025 se registró una sola víctima, en contraste con el 2026, en el mismo lapso de tiempo, se contabilizan cinco feminicidios, lo que calificaron como un escalada de violencia contra las mujeres.

“Este crimen representa una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y evidencia, una vez más, la persistencia de la violencia feminicida en nuestro estado”, lanzaron.

Al mismo tiempo insistieron a las autoridades en la revisión de la Alerta de Violencia de Género en todo el estado así como en toda la región Soconusco donde se ha identificado al municipio de Tapachula como un foco rojo.

Finalmente, pidieron reforzar las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como para fortalecer los mecanismos de protección y el acceso a la justicia para evitar que más mujeres sean víctimas de la violencia.