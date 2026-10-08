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ChiapasTuxtla

Sofía Espinoza encabeza Jornada Estatal DIF

Octubre 08 del 2026
Chenalhó es uno de los 12 municipios históricamente olvidados de Chiapas. Cortesía
Chenalhó es uno de los 12 municipios históricamente olvidados de Chiapas. Cortesía

La señora Sofía Espinoza Abarca encabezó la Jornada Estatal DIF en Chenalhó, uno de los 12 municipios históricamente olvidados de Chiapas, en el cual arrancaron los proyectos de apoyo con equipo y utensilios de cocina para espacios alimentarios, así como los huertos escolares pedagógicos. Estas acciones buscan fortalecer la alimentación de niñas, niños y adolescentes, y promover hábitos saludables desde las escuelas.

El proyecto de equipamiento contempla la entrega de 523 equipos a igual número de centros escolares de 12 municipios prioritarios, en beneficio de 51 mil 114 niñas, niños y adolescentes, con una inversión de más de 20 millones 322 mil 187 pesos. Los equipos incluyen estufas, cilindros de gas, utensilios y artículos para la preparación, servicio e higiene de los alimentos.

Huertos escolares

Por su parte, los huertos escolares pedagógicos contemplan 316 proyectos en igual número de centros escolares de 295 localidades y 123 municipios, para beneficio de más de 42 mil niñas y niños. A través de estos espacios, las y los estudiantes podrán participar en la producción de alimentos frescos y nutritivos mediante semillas, aperos de labranza y herramientas para el almacenamiento y riego, complementando los desayunos escolares.

Como parte de la jornada se acercaron apoyos de movilidad y salud visual, con sillas de ruedas, bastones de cuatro puntos, lentes de salud visual y de vista cansada, entre otros servicios para las familias.

Durante su participación, Sofía Espinoza Abarca destacó que estos apoyos brindan mejores herramientas para la preparación de los alimentos que reciben las y los estudiantes, mientras que los huertos permiten que niñas y niños aprendan a sembrar, cultivar y cuidar la tierra, fortaleciendo también la participación de sus familias y la comunidad educativa.

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