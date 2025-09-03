Sofía Espinoza encabeza quinta reunión con víctimas

En la quinta reunión con Víctimas de Violencia del Centro de Justicia para las Mujeres, encabezada por Sofía Espinoza Abarca, esposa del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la presidenta del Voluntariado FGE Chiapas “Siempre al Lado de la Gente”, Guadalupe Gómez Casanova, señaló que bajo la misma visión y con el ejemplo de Espinoza Abarca el Voluntariado FGE Chiapas brinda todo el respaldo a las víctimas de violencia, para protegerlas y acompañarlas.

“Refrendamos nuestro apoyo a las mujeres valientes que han alzado la voz y han confiado en la Fiscalía General del Estado, porque no es fácil que den este paso, pero han decidido hacerlo para proteger a sus hijas, hijos y a ellas mismas”, expresó Lupita Gómez en este acto al que asistió el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

En su mensaje, Sofía Espinoza resaltó la importancia de sumar esfuerzos para fortalecer las acciones que se realizan en favor de las mujeres. Apuntó que es necesario acercar cada vez más información sobre las instituciones que atienden casos de violencia de género. “Hagamos una gran red de mujeres y promovamos las acciones que ya impulsan la Fiscalía y los voluntariados; soy su aliada y me sumo al trabajo que aquí se realiza”.

Por su parte, Jorge Llaven reiteró el gran compromiso y coordinación de la FGE y el Voluntariado de la FGE con todas las instituciones, para llevar la paz de Chiapas hasta los hogares. “En la estrategia de seguridad humanista del gobernador Eduardo Ramírez, tenemos claro que es un gran reto, por eso es fundamental que nos ayuden con las denuncias. ¡En Chiapas, la paz la construimos gobierno y sociedad!”, acotó.

La directora del Cejum, Eny Ávila Salinas, mencionó que se busca brindar respuestas inmediatas a cada una de las mujeres que acuden al Centro, las cuales, dijo, son ejemplo de valentía al dejar atrás una vida de violencia, encaminando junto con sus hijas e hijos un nuevo proyecto de vida en libertad y con dignidad.