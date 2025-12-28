Sofoca PC fuerte incendio en Arriaga

El incendio reportado desde el pasado 25 de diciembre por la noche en el predio Calera, perteneciente al municipio de Arriaga fue sofocado en su totalidad, informó la Secretaría de Protección Civil (PC) estatal, además detallaron que las labores operativas en la zona aún continuaban.

Pérdida

De manera preliminar se informó que el fuego arrasó con total de 380 hectáreas de pastizal y sebanoide, además de cinco hectáreas de selva baja.

Las acciones de trabajo incluyeron la apertura de dos mil 700 metros de brecha corta fuego, además de 400 metros de liquidación seca y otros 600 de liquidación húmeda.

Durante dos días de combate participaron 108 elementos de instituciones como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Protección Civil del Estado (PC), Protección Civil Municipal de Arriaga y Protección Civil Municipal de Pijijiapan.

Llamado

Ante este panorama, PC estatal hizo un llamado a la población a mantenerse a reportar cualquier incendio avistado, así como evitar acercarse en zonas siniestradas y mantenerse informados mediante canales oficiales.

Además, emitieron una serie de recomendaciones para prevenir incendios forestales, como no arrojar colillas ni cerillos, pues aseguraron que una mínima chispa basta para iniciar un incendio en pasto seco.

También pidieron no tirar basura, principalmente botellas de vidrio, debido a que el denominado “efecto lupa” apoyado del sol genera fuego.

Instaron a evita realizar fogatas, en caso de realizarla se debe limpiar el perímetro de ramas secas y asegurar apagarlas con abundante agua y tierra antes de irse.

Finalmente pidieron no realizar quemas agrícolas, en temporada de sequía y viento el fuego se sale de control en segundos y puede causar siniestros como el recién sofocado.