Sokem, libro para reflexionar sobre el mundo de hoy

El libro Sokem viniketik (hombres absurdos), de la escritora tsotsil, Victoria Díaz, aborda temas “para reflexionar el mundo que vivimos hoy en día, la vida que los jóvenes buscan o que los adultos intentamos buscar alguna vez y han resultado muy contradictorios”, afirmó el también escritor tsotsil, Mikel Ruiz.

“Lo que ella está tocando al final son las contradicciones humanas y por eso es importante hablar de esta obra, no como un libro indigenista o indígena porque escapa a todas esas concepciones que se construyeron en el último tercio del siglo 20”, agregó al participar en la presentación de la obra en San Cristóbal, con la que Victoria ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América 2025, que recibió en diciembre pasado en Guadalajara.

“El libro no es sencillo de leer porque exige al lector una atenta lectura para entender la historia, sobre todo, de qué nos habla cada uno de los seis cuentos, ya que no es lineal, sino que fragmenta su estructura”, añadió el autor, originario del municipio de Chamula.

Sostuvo que “lo fragmentado no sólo está en la estructura, porque si bien esto es un planteamiento formal, lo fragmentado también está en una implicación un poco más temática”.

Contenido

El autor de “La ira de los murciélagos”, afirmó que el libro de Victoria “habla de una fragmentación de la familia, pero sobre todo con causas que tienen que ver con muchos motivos: Económicos, familiares, amorosos, religiosos. Cada cuento tiene un juego de espejo, si lo queremos ver así”.

La narradora, docente, investigadora y promotora cultural, Luz Elena Horita Pérez, opinó que “es un libro muy importante. Está organizado en dos partes: La primera en tsotsil y la segunda en español, como si fueran dos obras. Son seis cuentos cortos en los que Victoria explora las realidades de jóvenes, adultas y adultos en el contexto tsotsil de los Altos de Chiapas; no se trata de una mirada complaciente; dista mucho de eso”.

Temáticas

Los temas, abundó, “tienen que ver con la aproximación a las diferentes realidades de los Altos, particularmente desde elementos de la cultura tsotsil. Es a través de la mirada diferenciada de algunos de sus actores, siendo uno de los temas recurrentes la relación filial entre padres, madres, hijos e hijas, y de manera tangencial entre hermanos, abuelos, abuelas con nietos. Es la familia tsotsil, comunitaria, que en una realidad caleidoscópica nos muestra las tensiones entre la tradición y la actualidad. Son cuentos que nos colocan en el hoy”.

La autora, de Sokem viniketik, maestra de primaria bilingüe, afirmó a su vez que “el libro está abriendo caminos. Yo como autora ya hice mi trabajo y la obra irá abriendo su camino, donde quiera que se Adquira y dependiendo de lector que lo adquiera. Yo como autora probablemente ya no llegue hasta donde llegue el libro. El propio libro va abriendo su camino, su paso y su ritmo también”.