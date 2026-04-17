Solicita INE consejeras y consejeros

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, informó que está abierta una convocatoria para que la población participe en un proceso de selección para integrar nuevas conserjerías, lo que ayudará a fortalecer la cultura democrática.

Esta invitación deriva del Acuerdo INE/CG1127/2025, el cual fue aprobado por el Consejo General del instituto. Para las personas que estén interesadas, el registro se tiene contemplado entre el 1.º al 15 de mayo de 2026.

La actividad se podrá realizar en línea o de manera personal. La página disponible es: https://consejos.ine.mx/.

“Posteriormente, las personas interesadas deberán acudir a las juntas Local o distritales del INE en Chiapas para el cotejo de la documentación original, en un horario de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes”, remarcó la institución.

Fortalecerán la democracia

Sobre el tema, la encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva Local del INE en Chiapas, Flor Denisse Pérez Chávez, resaltó: “la participación de la ciudadanía en los órganos electorales es esencial para fortalecer la vida democrática del país. Las consejeras y los consejeros electorales son una pieza clave para garantizar procesos electorales imparciales, transparentes y confiables”.

Entre los requisitos para participar se encuentran: la ciudadanía mexicana, credencial de elector vigente, dos años como mínimo de residencia en Chiapas, no tener antecedentes penales y que la persona no haya ocupado alguna candidatura política o dirigencia en partidos.

Pérez Chávez destacó que: “El INE Chiapas busca perfiles con vocación de servicio, compromiso ético y conocimiento, que contribuyan al fortalecimiento institucional y a la consolidación de la confianza ciudadana en las elecciones”.

Proceso

Dentro del proceso también se contemplan otros elementos, como formatos oficiales, documentación personal y académica, además de una carta de exposición de motivos y la acreditación del curso de inducción correspondiente.