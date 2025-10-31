Solicitan a la SICT atender reparación de carretera

El sector turístico y transportistas de Unión Juárez hacen un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que se atienda de manera urgente la vía principal que comunica de Cacahoatán a la cabecera municipal, la cual esta muy deteriorada, situación que afecta a diversas familias que obtienen sus principales ingresos de la cosecha del café y del turismo que los visita.

Entrevistado al respecto uno de los transportistas concesionarios del Sitio de Juárez, expuso que los baches han ido creciendo día a día en los últimos seis meses sin que haya atención a la problemática, estos hoyancos han sido causa de accidentes vehiculares, pero sobre todo de afectaciones a las unidades toda vez que cuando llueve el agua los cubre y no son visibles, lo que genera daños.

Riesgo

El riesgo es latente tanto para los transportistas como para los habitantes que diariamente utilizan esta vía para trasladarse hacia otros lugares.

La afectada vía es la única que permite el paso entre la cabecera municipal con Cacahoatán y Tapachula por ello los usuarios destacan la importancia de atender la problemática. Señalan que a pesar de que se han hecho peticiones vía escrita, aún no han tenido una respuesta favorable.