Solicitan ajustes en Caña Hueca

Usuarios del parque Caña Hueca solicitaron celeridad en las obras de remodelación y sedes alternas para realizar actividades deportivas.

En una reunión realizada dentro del propio parque en la capital del estado, señalaron también que el administrador del parque amenazó a diversos locatarios con correrlos si no atienden sus peticiones, en muchos casos faltas de razón.

Por ello piden que las modificaciones dirigidas a los locatarios sean repensadas o determinadas con tiempo suficiente para permitir a los prestadores de servicios atender los cambios solicitados.

Detallaron que las remodelaciones están lentas y en muchos casos no se observa personal trabajando, según los contratistas, porque no se han pagado algunos cortes.

Por ello, entrenadores solicitaron celeridad a las obras que intervienen diversos campos y canchas y, en su caso, el otorgamiento de espacios alternos para que los infantes puedan realizar sus actividades deportivas y de cursos de verano.