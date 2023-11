Solicitan alimento y retorno a sus casas

Las 68 familias piden un retorno seguro a sus hogares. Manuel Martínez/ CP

Familias desplazadas del sector Santa Martha, municipio de San Pedro Chenalhó, que se encuentran alojadas en un campamento en la comunidad zapatista de Polhó, solicitaron a las autoridades alimento y cobijas para protegerse de las bajas temperaturas que afectan la región.

Lo anterior porque “únicamente reciben 25 kilos de maíz y 12 de maseca cada dos meses”, expresó el representante de los desplazados, Manuel Gómez.

“Nos dicen que nos van a apoyar, pero al final nos mandan lo que quieren, un cobertor y una colchoneta por familia, cuando se sabe que las familias indígenas son grandes y que están acostumbrados a tener seis o siete hijos por familia”, refirió.

Por otro lado, denunció que cinco de sus compañeros siguen desaparecidos desde hace un año y que hasta el momento no saben si están con vida, al igual que un menor de 15 años, quien fue el único sobreviviente de un ataque y hasta el momento no sabe si sus padres están vivos o no.

Las 68 familias demandan un retorno seguro a sus hogares, porque ya llevan más de un año desplazados, “esperamos que se haga justicia aplicando la ley a los responsables de nuestro desplazamiento”.

“Exigimos a los tres niveles de gobierno que nos atiendan, ya que viene la temporada de frío y estamos solicitado cobertores, zapatos y camisas para los niños. Se comprometieron a mandar una unidad móvil de educación y no hay nada, las mujeres no han recibido sus tarjetas”, detallaron.