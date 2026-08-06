Solicitan atención para no ser desalojados

Más de 30 personas se manifestaron en la calle Gustavo Flores, del barrio El Relicario, San Cristóbal, para solicitar la atención de las autoridades estatales y federales en el intento de despojo que han padecido desde hace casi un mes por parte del hermano del vendedor de los terrenos donde algunas personas llevan viviendo más de 20 años.

Acuerpados por la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) Histórica, Marlene Silva Gómez Hernández, parte de los afectados, indicó que son 23 familias las que fueron defraudadas. “Porque no somos paracaidistas, no somos invasores, compramos los terrenos de buena fe”, agregó.

Según un primer comunicado, las propiedades fueron vendidas por Humberto Francisco Victoria Herrera, cuyo hermano, Maximiliano Fernando Victoria Herrera, actualmente pretende desalojar a las familias.

Silva Gómez relató que hace 12 años logró comprar su terreno en alrededor de 300 mil pesos, el cual, dijo, le están pidiendo que vuelva a pagar a seis mil 500 pesos el metro cuadrado.

Señaló que hasta el momento los vecinos defraudados no han logrado comunicarse con el primer vendedor, sin embargo, tienen documentos y recibos de que por más de una década han vivido en esa zona y gozado ya de los servicios básicos como luz y agua.

Su llamado fue dirigido hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pero también al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, pues en un primer comunicado, señalaron que la persona que busca desalojarlos se ampara en una sentencia dictada por una jueza que no los llamó durante el proceso.

Reiteraron que viven en la incertidumbre, pues en la última mesa de negociación se les amenazó con desalojarlos durante la madrugada con ayuda de fuerzas policiales estatales y federales.