Solicitan ayuntamientos ayuda a Finanzas

Un total de 13 ayuntamientos de Chiapas solicitaron presupuesto y asistencia técnica para atender urgentes necesidades en materia de infraestructura hidráulica y saneamiento, confirmó el secretario de Finanzas, Manuel Francisco Antonio Pariente Gatito.

Pariente Gavito dijo que este trabajo conjunto fue un acuerdo en el que participará también la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) y 13 ayuntamientos que firmaron un convenio de colaboración en materia de obra hidráulica.

Recursos

Este convenio compromete que el recurso y su destino sean exclusivamente para la ejecución de infraestructura que optimice y garantice mejores servicios de agua potable y saneamiento.

Dijo que estos municipios son de estadísticas elevadas de pobreza, por lo que las obras representan un claro impacto de mejora en su población.

El secretario de Finanzas Pariente Gatito detalló que se trata de llevar agua potable a más comunidades, multiplicar la captación y, en algunos casos, los estudios para optimizar plantas de tratamiento.