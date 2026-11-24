La comunidad escolar del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 04, alzó la voz para pedir el relevo de la directora Rosa María Marroquín, a quien señalan de descuidar la escuela por dedicarse a temas políticos.

Padres de familia, alumnos y maestros sindicalizados aseguran que la funcionaria ha dejado de lado la atención académica para concentrarse en actividades de promoción del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), lo que atribuyen a una supuesta línea de la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera.

Según los inconformes, la directora incluso habría buscado involucrar a estudiantes del plantel dentro de trabajos de estructura política, situación que ha generado molestia entre los padres.

Los docentes sostienen que esta situación ha provocado rezagos en la gestión escolar, falta de soluciones a problemas diarios y poca atención pedagógica dentro del plantel.

Queja

Ante la situación ya presentaron una solicitud formal ante la Dirección General del Cobach para que se destituya a la directora y se nombre a quien pueda retomar el rumbo académico y administrativo de la institución.

Los manifestantes hicieron un llamado directo al coordinador regional Istmo-Costa, Aristeo Trinidad Nolasco, para que intervenga y resuelva de manera inmediata la problemática que vive el centro educativo.

Asimismo, exigieron que las instituciones educativas no sean utilizadas para hacer campaña política y que el piso sea parejo para todos, sin favoritismos ni presiones hacia alumnos, padres de familia y trabajadores.