Solicitan consolidar proyecto de ampliación carretera

Por los trabajos que se realizan en los Polos de Desarrollo del Bienestar Tapachula I y II, que presentan un considerable avance, empresarios agrícolas que trabajan con la Secretaría de Economía (SE) en proyectos para la ampliación de tramos, piden que se consolide el proyecto de ampliación de la carretera entre Puerto Chiapas, aeropuerto de Tapachula y el puerto fronterizo de Suchiate, y evitar la saturación actual por lo reducido de la vía.

Proyecto

Esta importante carretera, al ser ampliada tendría la oportunidad de ser un desfogue para productores de otros países centroamericanos ante la saturación que enfrenta el puerto guatemalteco de Quetzal, con ello fortalecer el intercambio comercial entre México y Centroamérica.

El empresario agrícola Alfredo Cerdio enfatizó que como parte de la estrategia existen proyectos que se han planteado para la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Puerto Chiapas-Aeropuerto Internacional de Tapachula-Ciudad Hidalgo.

Dijo que el proyecto busca que las mercancías que hoy no pueden ser atendidas en Quetzal tengan una alternativa en la costa de Chiapas, agilizando trámites aduanales y atrayendo operaciones de importación y exportación a Puerto Chiapas.

Señaló que la obra está estimada en cinco mil millones de pesos y permitiría acelerar el transporte de mercancías en la frontera sur, proyecto logístico importante ante la gran cantidad de productos que se pretende movilizar ante la puesta en marcha de los Polos de Desarrollo.

“Con esta ampliación se pretende consolidar un corredor estratégico para la exportación regional, conectando de forma más eficiente al puerto, al aeropuerto y al cruce fronterizo con Guatemala”, abundó.