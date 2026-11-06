Solicitan desalojo de invasores en el predio El Alazán

Una vez más, las integrantes de la organización Mujeres en Movimiento por una Justicia Social se manifestaron en el Palacio Municipal de Tapachula para exigir la restitución en el predio “El Alazán”, un terreno de 2 hectáreas y media.

Afirman que esta área les fue concedida legalmente luego de la donación de una institución bancaria al Ayuntamiento y después que este se las asignara para viviendas.

En entrevista, la dirigente de la organización, Isabel Méndez Hernández, encabezó la protesta en la que piden a la autoridad que, basada en documentos en su poder, las apoyen para recuperar el predio donado a las familias que lo necesitan.

Afirmó que esta agrupación está apegada a derecho porque cuentan con las constancias que les asiste el derecho, sin embargo, ante la situación solicitan el apoyo del presidente municipal para poder recuperar este predio.

Añadió que el área en cuestión les fue otorgada a alrededor de 150 familias, mujeres en su mayoría, que llevan años luchando por tener un lugar digno donde vivir junto con sus integrantes, pero fueron despejadas por un grupo de invasores.

Asimismo, denunció la falta de apoyo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Manuel Alejandro Luch, quien el día del operativo para tomar posesión del predio incumplió con la orden del alcalde.

“Llegamos más de 300 familias a las 7 de la mañana y la orden era desde las 6 de la mañana que ellos iban a presentarnos a darnos la seguridad municipal, lo cual no lo hizo”, denunció.

Esa movilización, detalló, representó un gasto fuerte para las compañeras, que dejaron sus casas y sus trabajos, por lo que exigen la destitución de Manuel Alejandro Luch.