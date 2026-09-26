Solicitan habitantes ampliación de obra

A través de un oficio dirigido a la presidenta Fabiola Ricci, habitantes de la calle Presidente Carranza, de la colonia Revolución Mexicana, expresaron su preocupación respecto a una obra que contempla 180 metros lineales, lo que consideran insuficientes por las necesidades reales de la colonia.

Aclarando que no están en contra de la realización del proyecto, señalan que la calle tiene aproximadamente 420 metros, desde la avenida Calzada Roberta hasta la avenida Yajalón.

Subrayaron que no quieren “una obra por partes” y detallan que “pavimentar solamente 180 metros beneficia a un sector de vecinos, mientras que el resto de la calle continuaría enfrentando los mismos problemas de baches, socavones y falta de infraestructura necesaria”.

Mencionan que ante estas problemáticas, han sido los propios vecinos quienes, con esfuerzo, han tenido que realizar trabajo de bacheo para mantener transitable la calle.

Por lo mismo solicitan realizar una revisión técnica y presupuestal que permita ampliar la obra, además de incluir los trabajos necesarios de drenaje, tubería de agua potable y pavimentación con concreto hidráulico.

Los habitantes solicitan “evitar que la obra se limite a pequeños tramos que no solucionan de fondo las condiciones actuales de vialidad”.