Solicitan medidas para prevenir inundaciones

Ante los fuertes daños e inundaciones que han dejado las lluvias en algunos municipios de Chiapas y estados como Veracruz y Puebla, es necesario hacer un diagnóstico territorial de zonas de riesgo en municipios costeros y de llanura para evitar futuros desastres.

Romeo Palacios Suárez, coordinador regional sur-sureste de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, dijo que como especialistas proponen un programa de fortalecimiento de drenaje pluvial y reposición de infraestructura crítica (puentes, terraplén, señalización).

Población vulnerable

También piden la formación de comités locales de resiliencia hídrica conformada por ciudadanía, autoridades y gestores del agua, así como una campaña educativa permanente sobre riesgos y alertas de inundación, con especial atención a población vulnerable.

Asimismo, es necesario que se integre un monitoreo y mantenimiento continuo de cuencas hidrográficas y arroyos urbanos en áreas como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa y Tapachula, y que estas puedan recuperar sus cauces originales.

En una rueda de prensa previa informaron que este año sería muy desastroso en varios países, en cuanto a lluvias, según los pronósticos de diversos científicos.

“Hay que tener claro que las inundaciones, cada vez más fuertes, ocurren por la modificación natural de los terrenos, lo que ha cambiado el ciclo hidrológico natural. La urbanización, la deforestación, el cambio de uso de suelo, ya no permiten la infiltración del agua y ahora escurre”, dijo.

Esto provoca que los cauces, que también han sido modificados e incluso embovedados en muchas ciudades, sean insuficientes para la cantidad de agua que escurre, esa es la razón principal, sumado a la basura que tapa alcantarillas y bloquea el escurrimiento, compartió.