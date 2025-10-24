Solicitan permitir paso a colectivos en zona de bloqueo

Un grupo de personas, identificadas como representantes de 10 rutas del transporte público en la capital del estado, realizaron un llamado al Colectivo Madres en Residencia para permitir el tránsito del transporte publico en la zona que mantienen bloqueada.

Así mismo pidieron la Fiscalía General del Estado (FGE) dar celeridad a los trabajos de atención a los expedientes del colectivo de madres buscadoras y generar las condiciones de restitución del libre tránsito.

Representantes

En representación de las 10 rutas y unos 400 automóviles, la dirigente Reyna Cruz dijo respetar la lucha de las madres buscadoras y respaldar sus demandas de justicia, sin embargo pidió que permitan que el trasporte público pase por la zona.

“Respetamos la lucha de las madres y ofrecemos también nuestro respaldo, pero pedimos que permitan que el transporte público pueda transitar por la zona, pues se ha convertido en un problema de conectividad que afecta a la ciudadanía y a los transportistas”, dijo.

Explicó que se tiene afectaciones de unas 400 unidades, además del sobrecargo en el consumo de combustible, por lo que respetuosamente pidieron al colectivo que deje pasar a rutas como 91, 93, 58, 86 y 47, entre otras.

Compartió que las rutas se incrementaron llegando hasta una hora y media para realizar medio circuito de llegada o regreso de las colonias hacia el Centro de la ciudad

La noche previa, un grupo de hasta 50 personas no identificadas acudió hasta el campamento de las madres en resistencia, donde realizaron acciones calificadas como de intimidación.

Previo a ello, se había convocado a una marcha pacífica para generar conciencia entre las madres para retirarse, ante un comunicado falso sobre el presunto fin del plantón de las madres en resistencia. Nada de eso ocurrió.