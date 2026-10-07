Solicitan Plan Hídrico y proteger a ecosistemas

Habitantes de barrios, colonias y organizaciones sociales, solicitaron a las autoridades un Plan Integral Hídrico y Protección de Ecosistemas en el Valle de Jovel de San Cristóbal de Las Casas.

La petición está firmada por mas de cien colonias, el Consejo General de la Zona Sur y los Humedales, la Alianza del Oriente, barrios y fraccionamientos de la zona poniente, así como los barrios de La Merced, La Maya y la colonia La Cañada, junto al Consejo de Seguridad de San Cristóbal.

En un escrito dan a conocer que sus demandas se dividen en varios ejes: infraestructura y escasez; economía y servicios de pipas; inundaciones y saneamiento; transparencia; acciones anti-deforestación; programa de reforestación 2027; control de bancos de arena y preservación de ecosistemas en el Valle de Jovel.

Señalan que urge la protección de los humedales de la montaña María Eugenia y La Kiss, ya que estos proveen agua para el consumo humano en beneficio de las familias de las ciudad que supera la cifra de los 300 mil habitantes.

Añadió que estos cuerpos de agua son indispensables porque ayudan a prevenir inundaciones provocadas por las lluvias y huracanes que vienen con mayor intensidad debido al fenómeno de “El Niño”. Además son reservorios de especies únicas de flora y fauna como el Pez Popoyote, que es una especie en peligro de extinción.