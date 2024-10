Solicitan plazas para docentes de habla indígena

Docentes de diversas zonas educativas adheridos al Sindicato y Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) exigen más plazas para sus compañeros de habla indígena, y mayor transparencia en los procesos. Alegan que hay vacantes, sin embargo, las autoridades educativas están contratando a maestros de recursos especiales.

“Hoy en día es una cochinada lo que están haciendo, se están manejando bajo agua, queremos un diálogo y una pronta solución a la apertura de plazas y ya no más contratación de recursos especiales, tenemos la capacidad de ir en frente al grupo”, dijo Juan Carlos Sánchez Gómez, docente y vocero de la región Ocosingo.

Externó que los maestros de recursos especiales se les adeuda desde 2022, además son una fuerza de trabajo que se le paga menos, con un sueldo que ronda los tres mil pesos, sin embargo, subrayó “que lo más importante es el rezago que está dejando la falta de educación en los niños de regiones como Altos, Norte, Tulijá y Selva”.

“Hacen falta maestros de las diferentes lenguas, Tojolabal y Chol; y Tsotsil y Tseltal son los que están en mayor rezago”, declaró al tiempo que dijo, faltan dos mil 445 maestros, que hablen lenguas indígenas en las distintas zonas.

Al escuchar la problemática, Daniela Isabel Martínez Aguilar, de la región Bochil, se acercó a denunciar, que ella pertenece a una lista de 56 aspirantes de lengua tsotsil, y a quienes les han dado largas desde que presentaron su examen en el mes de mayo.

“Sabemos que ya están contratando a los de recursos especiales para no darnos esa plaza que nos corresponde legalmente. Estudiamos, nos preparamos y estamos frente al grupo cubriendo interinatos para poder generar experiencia docente y presentar un examen y ganarme esta plaza. Tenemos los resultados. ¿Qué está pasando?”

“Es impotencia e incertidumbre, no sabemos qué hacer, ni nos dicen nada, no sabemos nada, no estamos pidiendo que nos regalen nada, es lo que nos corresponde”, acotó e hizo un llamado a las autoridades a ser más transparentes.