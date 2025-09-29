Solicitan presencia policiaca para evitar robos de cartera

Ante el temor de que puedan arribar personas que se dedican a robar carteras y a petición de las familias de Tonalá se incrementó la vigilancia policiaca en las instalaciones de la Feria de San Francisco.

Las elementos encargados de la seguridad realizaron recorridos en el parque central y calles cercanas donde se realiza esta celebración.

Liliana Moreno Ortiz dijo que las instancias correspondientes solicitaron la vigilancia permanente en la tradicional feria que inició el pasado 24 de septiembre y que terminará durante los primeros días del mes de octubre.

Las familias indicaron que en años anteriores los ladrones de carteras se hicieron presentes por lo que se suscitaron diversos hechos. Los carteristas actuaron de manera astuta al aprovechar que había mucha gente.

“Entre más personas estén en el lugar es mejor, porque entre los movimientos los carteristas actúan y la víctima ni cuenta se da”, compartió.

Las familias solicitaron la presencia de los elementos de la Policía Municipal, la Estatal Preventiva y la Ministerial, para que de manera coordinada realicen la vigilancia y todos puedan disfrutar de este evento.