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Solicitan que alumnos salgan una hora antes

Septiembre 18 del 2026
Además de la hora de la salida, se ha solicitado el apoyo de la policía municipal pero no ha sido suficiente. Cortesía
Además de la hora de la salida, se ha solicitado el apoyo de la policía municipal pero no ha sido suficiente. Cortesía

Ante el escenario de inseguridad persistente en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, madres y padres de familia de la Escuela Secundaria “Miguel Utrilla Trujillo”, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso, han solicitado que los alumnos puedan retirarse a las siete de la noche, una hora antes de lo estipulado, sin que hasta el momento se tenga una respuesta favorable por parte de los directivos. 

A través de un documento los tutores denunciaron que la directora Marisa del Carmen Zebadúa, en complicidad con el subdirector, ha ignorado las peticiones,  “arriesgando a nuestros hijos por la inseguridad”.

Riesgos

Señalan que han documentado casos de acoso, violación, asaltos, persecuciones, golpes a estudiantes por parte de grupos de la delincuencia y de los llamados “motonetos”, así como venta de drogas alrededor de la institución y ataques armados dentro de la colonia.

Indicaron que hay madres y padres de familia quienes, por su horario laboral, no tienen la posibilidad de recoger personalmente a sus hijos en la escuela, por lo que la exigencia de salir una hora antes no se da “por gusto sino por necesidad de estudiar”, dado que a las ocho de la noche hay poco transporte en la zona.

Sin diálogo

Denunciaron que, aunque en reuniones generales se ha abordado el tema llegando a una mayoría, en la última reunión, convocada para ambos turnos, los directivos terminaron de forma estrepitosa la asamblea sin dar paso a que se pudiera discutir el punto. 

“A los directivos no les importa poner en riesgo a los estudiantes porque tienen vehículos personales”, mencionaron los tutores, quienes agregaron que en varias ocasiones no se les encuentra en sus oficinas en horario laboral. 

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