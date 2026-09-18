Solicitan que alumnos salgan una hora antes

Ante el escenario de inseguridad persistente en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas, madres y padres de familia de la Escuela Secundaria “Miguel Utrilla Trujillo”, ubicada en la colonia Prudencio Moscoso, han solicitado que los alumnos puedan retirarse a las siete de la noche, una hora antes de lo estipulado, sin que hasta el momento se tenga una respuesta favorable por parte de los directivos.

A través de un documento los tutores denunciaron que la directora Marisa del Carmen Zebadúa, en complicidad con el subdirector, ha ignorado las peticiones, “arriesgando a nuestros hijos por la inseguridad”.

Riesgos

Señalan que han documentado casos de acoso, violación, asaltos, persecuciones, golpes a estudiantes por parte de grupos de la delincuencia y de los llamados “motonetos”, así como venta de drogas alrededor de la institución y ataques armados dentro de la colonia.

Indicaron que hay madres y padres de familia quienes, por su horario laboral, no tienen la posibilidad de recoger personalmente a sus hijos en la escuela, por lo que la exigencia de salir una hora antes no se da “por gusto sino por necesidad de estudiar”, dado que a las ocho de la noche hay poco transporte en la zona.

Sin diálogo

Denunciaron que, aunque en reuniones generales se ha abordado el tema llegando a una mayoría, en la última reunión, convocada para ambos turnos, los directivos terminaron de forma estrepitosa la asamblea sin dar paso a que se pudiera discutir el punto.

“A los directivos no les importa poner en riesgo a los estudiantes porque tienen vehículos personales”, mencionaron los tutores, quienes agregaron que en varias ocasiones no se les encuentra en sus oficinas en horario laboral.