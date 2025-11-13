Solicitan reapertura de carreras de caballos

Integrantes del sector hípico de Chiapas se manifestaron de manera pacífica en Tuxtla Gutiérrez para solicitar la reanudación de las carreras de caballos, actividad que fue suspendida desde el mes de enero.

Giovanni Cárcamo, narrador independiente y portavoz de los manifestantes explicó que esta marcha congregó a ciudadanos de diversas regiones como la costa, altos y frailesca, con el fin de exigir una pronta respuesta a las autoridades estatales.

Sujetos a cualquier regulación

Cárcamo detalló que los “carrereros” están dispuestos a someterse a cualquier marco regulatorio que el gobierno establezca para la reactivación de esta actividad.

Asimismo, enfatizó que se han cumplido con las solicitudes de información como censos de caballos y cuadras, aseguró que estas han sido entregadas a las instancias correspondientes.

El representante del grupo mencionó que la suspensión ha generado afectaciones económicas a diversas familias y comercios vinculados de manera directa e indirectamente a la industria hípica.

Reafirmó que están en la mejor disposición de colaborar para aclarar cualquier inquietud sobre el cuidado animal o seguridad, aspectos que según él han sido manejados con responsabilidad por los involucrados.

Sin maltratos

“No hay maltrato animal, los caballos viven en buenas condiciones, tienen los cuidados suficientes, médicos veterinarios y alimentación balanceada”, aseguró el vocero.

Finalmente, Cárcamo reiteró el llamado al diálogo con el gobierno estatal, expresando su esperanza en que se pueda encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas y a la economía de la región.