Solicitan reconsiderar el cambio de aduanas

Cámaras empresariales, industriales, exportadores e importadores, asociaciones productivas, agencias aduanales y de operaciones logísticas solicitaron al Gobierno federal dar marcha atrás a la determinación de que la sección aduanera de Puerto Chiapas pase a la aduana de Salina Cruz, Oaxaca, ya que ello representará pérdidas económicas y afectará el movimiento de contenedores y operaciones comerciales.

El cambio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de octubre, por lo que en un documento conjunto dirigido al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, pidieron “reconsiderar la disposición”.

La jurisdicción de Tapachula, el aeropuerto internacional y los cruces terrestres seguirán a cargo de la Aduana de Ciudad Hidalgo, por lo que solamente pasaría a Salina Cruz la de Puerto Chiapas.

En conferencia de prensa encabezada por los dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Martha Moisés Ceja; de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Abel Ruiz Méndez y Talía Judith Sánchez Fuentes, de la Asociación de Exportadores, sostuvieron que ese mismo esquema ya estuvo vigente y no funcionó, porque los agentes aduanales tienen que ir por cada proceso hasta Salina Cruz a efectuar trámites, por lo que se dio marcha atrás.

“Volver a él, a solo diecisiete meses de haberlo dejado atrás, repetiría daños a la región”, señalaron al establecer que si bien comparten el objetivo de modernizar y agilizar la operación marítimo-portuaria, esa determinación no es la más adecuada.

Y es que la adscripción aduanera de Puerto Chiapas ha cambiado tres veces en menos de cinco años, lo cual “es un factor de incertidumbre para la inversión y la operación”, sostuvieron, apoyados por representantes de importadores, exportadores, productores de plátano, mango, café, rambután, de transporte, portuario, representantes de empresas logísticas y de inversión.

Por ello, pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de autoridades federales, para que se dé marcha atrás en la disposición y de esa manera no se afecten las actividades de comercio exterior en Puerto Chiapas.