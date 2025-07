Solicitan reforestación y renovación de cafetales

Productores de café en el Soconusco acudieron a las instalaciones de la Unidad Administrativa que alberga oficinas del Gobierno del Estado, para buscar una reunión con la subsecretaria y exponer la situación crítica por la que atraviesa el sector a consecuencia del cambio climático, la deforestación y la falta de apoyos productivos.

Al no poder contactar a los representantes del Gobierno de Chiapas, se acercaron a los medios de comunicación donde colocaron la manta con la leyenda: “Gracias por devolvernos la paz a nuestra zona fronteriza, no se olvide de los cafetaleros del sector social del Soconusco”. Agregaron que ante el cambio climático, el campo agoniza y urge un programa de reforestación y de renovación de cafetales.

Dan un contexto de la situación

El líder social y campesino, Ismael Gómez Coronel, representante del grupo de cafetaleros organizados, hizo una remembranza de la situación que enfrentaron en la temporada 2023-2024, de la cual afirman fue desastrosa, con pérdidas económicas hasta del 70 por ciento comparadas con años anteriores por la sequía prolongada.

Denunciaron que el deterioro ambiental ha modificado las condiciones climáticas de la zona como la deforestación acelerada, la contaminación de ríos, el uso indiscriminado de herbicidas y la acumulación de basura que ha generado afectaciones severas no solo al café, sino a todo el sector agropecuario.

Programa de renovación

“El programa de renovación de cafetales desapareció. Antes lo usábamos para resembrar y mantener la producción. Hoy simplemente no existe. No hay apoyos productivos, solo programas sociales que no benefician directamente al campo”, señaló Gómez Coronel.

Además, advirtió que la migración masiva hacia Estados Unidos ha generado una escasez de mano de obra local, lo que incrementa los costos de producción. “Antes hablábamos solo de migración centroamericana, pero ahora la mayoría que se va es mexicana. Y eso nos afecta directamente”, expresaron.

Pese a todo, los productores reportaron una leve mejoría reciente, gracias a un repunte internacional en el precio del café por la baja producción en países como Brasil y Vietnam. “Ganamos un poco, pero si no hay producción, no sirve de nada el buen precio”, advirtió.

Los cafetaleros esperan que las lluvias recientes no afecten el ciclo actual, ya que el Café Robusta es especialmente vulnerable al exceso de agua. “Si no hay atención, si no se reforesta y no se renuevan los cafetales, el campo en el Soconusco no va a resistir mucho más”, advirtieron.