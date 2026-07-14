Solicitan rehabilitación de baños públicos

Asociaciones turísticas, ciudadanos y usuarios de los espacios públicos de San Cristóbal, le solicitaron al Ayuntamiento la rehabilitación de los baños públicos ubicados en el subterráneo de la Plaza de la Paz, así como la reapertura de los sanitarios ubicados en el Museo de San Cristóbal (Musac).

A través de un documento, señalaron que la petición surge de la necesidad de contar con servicios sanitarios dignos, seguros y accesibles tanto para la población local como para turistas, tomando en cuenta a las personas con discapacidad, adultos mayores e infancias que transitan por el centro histórico.

Asimismo, detallaron que el valor histórico y cultural de San Cristóbal, uno de los destinos turísticos más importante de Chiapas, requiere que su parque central cuente con infraestructura básica de calidad, “siendo los baños públicos un servicio indispensable para garantizar una experiencia adecuada”.

Propuestas

Entre las propuestas hechas por las asociaciones, se encuentra la incorporación de elementos artísticos inspirados en los atractivos del estado, la implementación de sistemas modernos de cobro, además de que los recursos económicos generados se destinen a la conservación de las instalaciones, pero también a acciones de beneficio social.

Entre las firmantes se encuentran Victoria C. Hidalgo, presidenta de Posadas y Hoteles de clase económica, y Herlinda Armas Hernández, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo.