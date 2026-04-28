Solicitan trabajos de pavimentación

En un evento donde estuvo presente la presidenta municipal de San Cristóbal, Fabiola Ricci, el representante de la colonia 1 de Enero, Jacinto Vázquez, solicitó a las autoridades locales su apoyo en las labores de gestión ante los gobiernos estatales y federales para concretar la pavimentación de la avenida Playas de Miramar así la construcción de un tanque de almacenamiento de agua.

Estas obras, señaló el representante, beneficiaría a 8 colonias, muchas de las cuales se encontraban en el evento, entre ellas la colonia Tlaxcala, Diego de Mazariegos, 24 de Mayo, al igual que los fraccionamientos Santo Domingo y San Juan de Dios.

Durante su participación, Jacinto Vázquez indicó que están conscientes que el presupuesto del ayuntamiento es incapaz de cubrir todas las necesidades de la ciudad, por lo que pidieron el acompañamiento de la presidenta y los regidores en las gestiones necesarias para obtener los recursos.

Asimismo, el representante recordó que la colonia 1 de Enero, una de las más grandes de San Cristóbal, tuvo su fundación en 1994. “Históricamente ha enfrentado muchos retos que con el paso del tiempo se ha ido sanando, primero la regularización y después la inclusión en la vida social”, agregó.