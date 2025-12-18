Solicitantes de asilo prefieren a México

El 66 por ciento de solicitantes de asilo que han llegado al país este año por la frontera sur manifestó que ya “ve a México como destino, cuando antes su meta final era Estados Unidos”, lo que representa un cambio importante, afirmó Pierre-Marc René, Asociado de Información Pública del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur).

“Están viendo que México les puede dar muchas posibilidades para quedarse y rehacer su futuro porque al final hay muchas oportunidades de vacantes disponibles en muchas partes del país que no están cubiertas ni para la población local”, agregó.

Sondeo

En entrevista señaló que con base “en las encuestas que hicimos en el monitoreo de protección, las personas que entrevistamos mencionaron que ya ven a México como destino”, al tiempo de mencionar que a diferencia de este año, en 2024, el 41 por ciento de extranjeros manifestó su intención de quedarse en el país.

“De 2023 hasta ahora ha ido creciendo el número. Obviamente el cambio de política migratoria del otro lado de la frontera norte pudo haber impactado, pero en realidad es más marcado que México puede ser un país de destino para muchas personas para rehacer su vida en tranquilidad, además de que está el hecho del idioma también que favorece a muchas personas para quedarse”, añadió.

El representante del Acnur afirmó que “poco más de 61 por ciento de las personas entrevistadas también mencionó el tema de la violencia como motivo de salida de sus países”, por lo que “podrían entrar con la figura de refugiados. Al final de cuentas, no sólo como migrantes, sino que ya están huyendo de una situación de violencia generalizada: amenazas, persecución y violencia en sus países de origen”.

Comentó que “ahora están llegando más migrantes de Honduras que están buscando asilo. Este año en particular han llegado de Cuba, Haití y Venezuela; son los principales países con migrantes que piden asilo, pero también siguen siendo de Guatemala, El Salvador y Nicaragua”.

“El año pasado terminamos con 80 mil solicitudes de asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y hasta el momento estamos viendo un número similar. Al cierre de septiembre estábamos hablando de más de 50 mil personas. Lo que estamos viendo, “es que está bajando el número de solicitudes en el sur como tal porque se están incrementando en la Ciudad de México”.