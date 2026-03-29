Sólo 10 % de las mineras están regularizadas

En el marco del foro “Derecho al agua, justicia ambiental y construcción de paz en San Cristóbal”, el regidor Fidel Kalax informó que sólo el 10 % de las mineras pétreas en Chiapas están regularizadas, además de que ejercen su actividad en un vacío legal.

Recientemente la comunidad de La Albarrada donó 500 hectáreas para conservación. Dentro de ese territorio también se cuenta con una hectárea de explotación de arena, misma que los pobladores quisieron regular. Sin embargo, durante ese proceso, señala Kalax, distintas instituciones “se tiraron la bolita”, desanimando la voluntad de la comunidad.

“Hay un vacío legal en cuanto a las instituciones que les toca actuar sobre el abuso y explotación de esas concesiones”, dijo el regidor, haciendo un llamado al diputado local, Juan Salvador Camacho, para que el Congreso de Chiapas avance en ese tema.

El proceso llevó un total de 15 meses sin un resultado exitoso. Indicó que al solicitarle los permisos a un banco de arena ubicado en la colonia Salsipuedes de San Cristóbal, misma que apuntaba un riesgo para vecinos de la zona, le dijeron que él no era la autoridad competente para dicho requerimiento.

Como parte del foro también se realizó una mesa interinstitucional en donde colaboraron 22 instituciones, las cuáles, además de exponer las crisis ambientales que vive la ciudad, decidieron trabajar en las coincidencias que tuvieron.