Solo 13 municipios aceptan constancias de parteras

Pese a que el reglamento del Registro Civil dicta que las constancias de nacimiento expedidas por parteras tradicionales deben ser aceptadas, tan solo 13 municipios de Chiapas cumplen esta norma, así lo expuso el movimiento Nich Ixim, que reúne parteras de 42 municipios del estado.

En conferencia de prensa, donde expusieron la situación actual de esta práctica ancestral, las representantes indicaron que entre los municipios que sí acatan el reglamente se encuentran: Las Rosas, Comitán, Tenejapa, Oxchuc, Comalapa y Maravilla Tenejapa.

Según indicaron, el movimiento ha tenido reuniones con personal del Registro Civil estatal, quienes informaron que ya han girado oficios dirigidos a las Oficialías de los municipios, donde, dijeron, suelen tener mayores obstáculos.

Diálogo

Recordaron que el principal argumento para no aceptar dichas constancias era que “no contenían los requisitos necesarios”, por lo que el movimiento se dio a la tarea de dialogar con el área jurídica de Registro Civil.

Señalaron que las constancias integraron los requisitos faltantes y actualmente también hay un espacio para la firma o sello del agente municipal o comunitario del territorio, la cual es opcional. “Esté o no firmado por el agente, esta constancia debería ser validada por Registro Civil”, remarcaron.

Las necesidades persisten

Durante su participación, las parteras tradicionales expusieron los retos que el gremio enfrenta, resaltando la falta de un salario. “Nosotras no tenemos ningún sueldo”, señalaron; cuyo trabajo les requiere disposición las 24 horas del día.

También indicaron la discriminación que las mujeres indígenas siguen viviendo en los centros de salud. “Los médicos no dan la atención como se merece una mujer, más si es indígena y no sabe hablar español”.

Subrayaron que son las parteras quienes atienden la salud de las mujeres, sobre todo en comunidades que se encuentran alejadas de un hospital. “Desafortunadamente en las comunidades lejanas siguen sin existir hospitales y mucho menos médicos e insumos”.