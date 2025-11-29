Solo 18 atenciones en concierto de Julión Álvarez

La Secretaría de Protección Civil que dirige Mauricio Cordero, informó que el concierto del cantante chiapaneco, Julión Álvarez, trascendió en orden, sin novedades y manteniendo la seguridad en todo momento. Para reducir riesgos, al tratarse de un evento masivo, la dependencia estatal desplegó 98 elementos, además de tres ambulancias.

Se estimó una ocupación de 32 mil personas en el estadio Víctor Manuel Reyna, con un concierto que empezó a las 9 de la noche y terminó a la 1 de la madrugada con 18 minutos.

Desde las 13:00 horas el Equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Protección Civil salió de la base con dos camionetas Ford F-150, además de un vehículo multipropósito, tres ambulancias y una camioneta JAC. A las 3 de la tarde ingresó el personal y se colocó en puntos estratégicos, a fin de atender de manera operativa cualquier atención en el estadio.

Todas las acciones de las corporaciones de emergencia se realizaron para brindar seguridad y, además, atenciones prehospitalarias a las personas que acudieron al concierto.

Durante el evento se contó con la presencia del gobernador del estado de Chiapas, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, así como de diversos funcionarios estatales.

“El evento dio inicio puntualmente a las 21:00 horas y se desarrolló en su totalidad sin novedad, manteniéndose el orden y la seguridad en todo momento”, confirmó el Departamento de Logística y Evaluación de Daños de la Zona Metropolitana.