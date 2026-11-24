En Chiapas existe una red de mil 700 mujeres tejedoras de la patria que forman parte de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal. Su coordinadora estatal, Ruby Anahí Gamboa Villatoro, señaló que solo el 20 por ciento de las regidoras que se desempeñan en los municipios de la entidad cumplen con sus funciones, especialmente en los pueblos originarios que se rigen por usos y costumbres, donde en la mayoría de los casos quien está al frente del cargo es el esposo.

Es por ello que brindan acompañamiento a estas mujeres para que conozcan sus derechos y obligaciones, además de asistencia legal para quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia, entre ellas la violencia política en razón de género, con la finalidad de que puedan ejercer el cargo que les fue conferido en el proceso electoral.

Dificultades de acceso por usos y costumbres

Gamboa Villatoro señaló que asisten a los municipios para dar a conocer la cartilla de las mujeres, los centros Libres y la Red de Tejedoras, integrada por mujeres de todo tipo de profesiones para dar acompañamiento a quien lo necesite. Sin embargo, hay municipios en los que se les dificulta el acceso por los usos y costumbres.

“Se nos ha complicado en algunos municipios poder acceder a ellas, incluso a tener sus números. Somos mujeres voluntarias; en los centros Libres podemos encontrar abogadas, trabajo social, una promotora”, concluyó.