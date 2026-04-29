Solo 24 % de lo gastado queda en empresas locales

Durante la presentación del proyecto “Al Estilo Chiapaneco”, el coordinador general de la estrategia, Gilberto Ruiz Cáceres, informó que tras una investigación realizada (en 2022) encontró que en las empresas locales solo se queda el 24 % del dinero circulante.

En el trabajo realizado, los números revelaron que el 76 % del recurso en la capital -vía nómina- se va en tres días en diversos hábitos de consumo, desde la hipoteca de una casa hasta las mensualidades de un vehículo.

Contexto

“Al Estilo Chiapaneco” es una estrategia que busca impulsar a las empresas locales, para que la sociedad pueda comprar sus productos o adquirir sus servicios y se fortalezca la economía.

Ruiz Cáceres dijo que hay una realidad que no se puede ocultar con la crisis económica y el golpe en el bolsillo de las familias, por lo que es indispensable tomar acciones, una de ellas se relaciona con consumir local.

Si las empresas locales no crecen, enfatizó, no se crean nuevos empleos o aparecen espacios en la informalidad. La invitación es que las personas de Chiapas puedan buscar a los negocios locales que permiten generar oportunidades para nuevos egresados, con salarios dignos y prestaciones.

Es ahí, enfatizó el catedrático, donde también juegan un papel clave las universidades para generar vinculaciones con los diversos sectores sociales.

Elegir lo local

Ruiz Cáceres comentó que cada vez que se elige un servicio o producto chiapaneco, se contribuye para que a la entidad le vaya mejor y la población debe tener compromiso con la entidad.

La estrategia “Al Estilo Chiapaneco” busca construir una red ciudadana a través de la parte digital, con la intención de que la población tenga información el hábito de consumo y para saber por qué es importante consumir lo que se produce en Chiapas.

Solo se necesitan dos requisitos para las compañías que quieran sumarse: que sean formales y que tributen en Chiapas.

En la parte digital se muestra a las empresas (sin costo alguno) que forman parte de “Al Estilo Chiapaneco”; la única intención es promover el consumo local.