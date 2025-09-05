Solo 3 de cada 10 bebés reciben lactancia materna

La lactancia materna exclusiva en menores de seis meses pasó de 14.4 % a 33.6 % en la última década, muy por debajo de la meta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que era del 50 % para este 2025; esto demuestra que prevalecen brechas de desigualdad entre mujeres según su nivel educativo, entorno rural o urbano y condición laboral.

Foro nacional

Esta información se dio a conocer en el Foro Nacional de Lactancia Materna, que se realiza desde hace 10 años. Instituciones, Sector Salud y organizaciones civiles buscan garantizar que cada niño ejerza su derecho a ser amamantado y que cada madre cuente con las condiciones para hacerlo, de manera plena y acompañada.

Los avances muestran los resultados de los esfuerzos multisectoriales, pero aún solo tres de cada 10 bebés menores de seis meses reciben lactancia exclusiva, muy por debajo de la meta internacional ya señalada.

Enormes retos

A pesar de los avances, algunos grupos de la población continúan enfrentando enormes retos para lograr prácticas de lactancia óptimas. La prevalencia de lactancia materna exclusiva es menor entre mujeres sin ningún nivel educativo (20.5 %), en comparación con mujeres con secundaria terminada (45.5 %).

En mujeres que viven en área rural (27.2 %) comparado con área urbana (37.1 %) y en mujeres con empleo remunerado (14.3 %), en comparación con mujeres sin empleo remunerado (40.6 %).

El 10° Foro Nacional de Lactancia Materna 2025 es una plataforma de incidencia y compromiso colectivo para hacer de la lactancia una práctica posible, digna y acompañada para todas las mujeres y la niñez del país.

Desde el año pasado se ha buscado ampliar la licencia de maternidad, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales, para crear un mecanismo de protección a la maternidad dirigida a mujeres en el sector informal.