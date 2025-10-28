Solo 50 % de estudiantes están en su peso ideal

Después de evaluar a más de medio millón de estudiantes en Chiapas del nivel de primaria, como parte del programa Vive Saludable. Vive Feliz, datos preliminares arrojaron que un 50 % de ellos están en su peso ideal, otro 33 % tiene sobrepeso y 17 % están por debajo del porcentaje ideal.

José Hugo Campos Flores, enlace de la Estrategia Nacional Vive Saludable. Vive Feliz, explicó que se han visitado más de seis mil escuelas para llevar a cabo las actividades.

La meta programada es llegar a más de 700 mil estudiantes del nivel primaria, para realizar tamizajes enfocados en la salud visual, peso y talla.

Esto significa que los trabajos de las diversas instituciones se van a extender a más de ocho mil 400 escuelas de ese nivel educativo. El avance que se lleva a cabo es del 70 %.

Campos Flores comentó que tienen pensado concluir con el análisis en el mes de noviembre, y las familias en Chiapas contarán con toda la información para que puedan acudir, dependiendo de los resultados, a las diferentes instancias para que sus hijos e hijas reciban atención.

Hasta los últimos rincones

En su intervención, el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Chiapas, Raúl Bonifaz, reconoció el impulso que ha dado el gobierno local al programa para revisar las condiciones de salud de las niñas y niños de primaria.

El despliegue de las brigadas de las diversas instancias gubernamentales, resaltó, ha sido clave para llegar a las a las regiones del estado.

Sin importar las condiciones climáticas, destacó, distintas personas han llegado a las escuelas para darle seguimiento a la estrategia nacional en tramos que ahora son seguros para desplazarse.

Finalmente, Bonifaz recordó que en las boletas de calificaciones las familias podrán encontrar un QR en el cual se detallará cómo salieron los estudiantes dentro del tamizaje realizado.