Solo seis escuelas con afectaciones por las lluvias

Según el informe de daños y análisis de necesidades de la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado, de manera preliminar se tiene registro de seis escuelas con afectaciones por lluvias, en Jitotol, Simojovel, Acacoyagua, dos en Capitan Luis Ángel Vidal. Presentan daños por remoción en masa principalmente.

Arturo Barrientos Pérez, director de Reducción de Riesgos en la Secretaría de PC del Estado, explicó que se trata de flujo de lodo en grandes cantidades, que en algunas situaciones puede provocar daño estructural, por ejemplo, en Simojovel la remoción en masa que afectó dos aulas, consideradas con daño estructural y cinco más con presencia de lodo.

Dictámenes de riesgo

Personal técnico de la Secretaría realizará un dictamen de riesgo para que en caso de ser necesario se involucre el Instituto de Infraestructura Física Educativa y se le dé la atención adecuada a la escuela.

Mencionó que la semana pasado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto con el titular de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero, sesionaron con el Comité Estatal de Emergencia por los posibles efectos en la entidad de dos zonas de baja presión.

Se acordó el despliegue de personal técnico por ocho regiones de la entidad, para realizar labores de prevención y en su caso atención a la población. Se registró presencia de lluvias muy fuertes y con ello algunas afectaciones durante el jueves y viernes pasados.