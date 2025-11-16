Solo unas 100 personas marchan en San Cristóbal

Con una afluencia de poco más de cien personas, se realizó una marcha por la paz que inició desde el Puente Blanco hasta el centro de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Los organizadores, jóvenes en su mayoría, dejaron en claro que su convocatoria no tenía conexión alguna con la marcha de la Generación Z que tuvo réplicas en distintas partes del país.

Llamado

Convocados a las 4:30 para salir a las 5 de la tarde, los participantes, en la que se identificaba a pocos jóvenes, salieron media hora después esperando a que se reunieran más personas. Algunos llevaban pancartas con el rostro del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Conductores que pasaban por el lugar de la cita veían con sorpresa, mientras otros pitaban en apoyo a su causa.

“Aunque sean pocos es mejor paso a paso. Como dicen, las pequeñas cosas hacen grandes diferencias”, dijo Ramón, de 17 años, quien marchó reunido con otros amigos de la misma edad. Aunque se sabía que la marcha no estaba ligada a la de la Generación Z, señaló que sí estaba de acuerdo con algunos pensamientos de dicho movimiento. “Porque nuestros políticos son indiferentes ante toda la sociedad”.

Una marcha pacífica

Antes de salir del lugar, los organizadores pidieron que se mantuviera una protesta pacífica y sin insultos. Una vez iniciada, los reclamos iban en relación a seguridad y falta de medicamentos. Transeúntes y usuarios de locales cercanos salieron para ver a los manifestantes, quienes los invitaban a unirse y reclamar un “mejor México”. Pese a que las exigencias eran dirigidas a la presidenta de México, también se señaló a la edil Fabiola Ricci.