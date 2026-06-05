Soltarán “zancudos vacunados” para frenar el dengue

La Secretaría de Salud (SSA) en Chiapas prepara una estrategia que permita la utilización de control biológico (bacteria Wolbachia) para que “zancudos vacunados” se puedan reproducir e inhiban la transmisión del virus del dengue hacia las personas, destacó el jefe del departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector y Zoonosis, Félix González Cruz.

Detalló que esa bacteria está en el 60 % de los insectos, pero en el mosquito Aedes aegypti no se tiene; sin embargo, la idea es que pueda incrustarse en los machos para que sean liberados en cápsulas.

“Es un mosquito vacunado, por así decirlo. Esta bacteria se va a transferir de generación en generación, lo que va a ir haciendo que los mosquitos que se vayan apareando y que tengan esta bacteria, pues no van a poder transmitir ningún virus”, remarcó.

Aunque no se tiene la cifra exacta de la cantidad de moscos a liberar, la idea es que comience el proyecto en este año. Las autoridades están en fase de preparación para sacar las áreas de riesgo y la cantidad de cápsulas que se van a soltar.

Acciones preventivas

Entrevistado sobre el tema, comentó que en estos momentos se están haciendo fumigaciones, además del control larvario que va de casa en casa y del monitoreo en todo el estado con más de 10 mil ovitrampas para ubicar las áreas de riesgo.

Chiapas, recordó, es un estado que reúne las condiciones para la generación de varios serotipos que pueden provocar el dengue.

Comentó que el laboratorio estatal y el área de vigilancia epidemiológica se encargan de analizar los serotipos e informan para saber qué acciones se deben tomar.

Las lluvias intermitentes que están ocurriendo, dijo, generan cacharros con agua y, considerando la combinación de temperatura y la humedad, en solo cinco días se puede tener a un zancudo que transmite el virus.

El dengue es un padecimiento que puede generar fiebre alta y dolor de cabeza intenso; ante esos síntomas, las personas deben considerar que se trata de una enfermedad transmitida por vector y es importante acudir a la parte médica.

Se recomendó a las familias tener un entorno limpio, debido a que las lluvias facilitan la proliferación de los moscos y con ello se eleva el riesgo de enfermedad.

Finalmente, se detalló que una de las metas que tiene la Secretaría de Salud (SSA) en Chiapas es mantener a la entidad libre de defunciones por dengue y hasta la semana 21 de este año no hay defunciones asociadas al virus.