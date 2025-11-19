Solucionan conflicto de intolerancia religiosa

Católicos del municipio de Zinacantán, cortaron en días pasados el suministro de agua a una familia de la comunidad Tajalná, por profesar la religión evangélica.

Gracias a la intervención de las autoridades se logró que la familia de evangélicos les sea reinstalado el servicio.

Son 21 personas que se quedaron sin el vital líquido por no participar y cooperar en las fiestas patronales del pueblo.

Mesa de negociación

Ante esta situación los afectados interpusieron una demanda en la Fiscalía de Justicia Indígena (FGI), por lo que diversas organizaciones, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH Chiapas), intervinieron para buscar una solución a este problema.

Durante la mesa de negociación, dijeron que la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Chiapas prohíben toda práctica que limite el acceso a servicios esenciales como el agua potable por razones de credo o por negarse a participar en festividades religiosas.

Finalmente, uno de los afectados dio a conocer en su lengua materna, que el conflicto por fortuna se resolvió con la acción interinstitucional, y con la disposición de ambas partes, por lo que volverán a tener agua en su domicilio.