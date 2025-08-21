Solucionan problema de agua en Los Encinos

A través del diálogo, acuerdos y acciones con habitantes del fraccionamiento Los Encinos ubicado a un costado del libramiento Sur entre Tapachula y Tuxtla Chico, fue resuelto el conflicto por falta de agua en las viviendas que tuvo diversas causas; motivo por el cual los pobladores paralizaron el martes el tráfico vehicular en esa vía de comunicación para exigir una solución.

Luego de una larga reunión, el alcalde de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altuzar, acompañado de su equipo de trabajo atendieron los requerimientos y solucionaron la falla del sistema de agua.

El diálogo como mediación permitió encontrar acuerdos y solución al problema que enfrentaron los habitantes de Los Encinos; la inconformidad en el fraccionamiento fue la falta de agua en sus hogares, pero una vez que el vital líquido llegó al tinaco comunitario y con ello la distribución a las viviendas, los pobladores reconocieron la intervención de la autoridad municipal.

La solución del conflicto pasó por el cambio de transformadores que se dañaron por las variaciones de voltaje; por este motivo se buscó la adquisición de la bomba de agua adecuada.

Se señaló que, aunque la situación no es de injerencia directa del Ayuntamiento, el alcalde actuó de manera inmediata y responsable en busca de la solución, acudió y acompañó a los vecinos para encontrar una alternativa que permita tener la certeza de que el problema ha sido superado.