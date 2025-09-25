Solventarán con pipas la crisis de agua en Tapachula

La crisis por falta de agua en Tapachula podría extenderse hasta por 20 días, esto como consecuencia de las afectaciones por las fuertes lluvias en la zona y el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad en el sentido de que deslaves de tierra que se registraron afectaron en el canal de conducción de la Central Hidroeléctrica Cecilio del Valle, principal fuente en el suministro del vital líquido a la planta potabilizadora.

En ese sentido, el titular del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) anunció que recibió instrucciones del alcalde de Tapachula de coordinarse con las colonias para enviar las pipas necesarias para solventar el problema y recomendó cuidar el agua.

Conclusión de trabajos

A través de un video, el funcionario del Coapatap detalló que los trabajos de desazolve y mantenimiento comenzaron el pasado 19 de septiembre por la noche y tienen proyectado concluir el día 8 del próximo mes de octubre, aunque aclara que todo depende de las condiciones del terreno y las mismas lluvias.

Durante este periodo, algunas zonas de la ciudad podrían registrar baja presión o falta de agua potable. El organismo precisó que brigadas operativas trabajan en la segunda captación del río Coatán para reducir el impacto en el servicio.

Agregó que además de la calendarización del envío de pipas a las colonias, operativos del Coapatap trabajan en la parte de desazolve de la segunda toma de captación del río Coatán. Indican que la afectación no será mayor a la que hoy se tiene con el cierre del suministro de agua principal a la planta potabilizadora que proviene de la hidroeléctrica Cecilio del Valle de la CFE.

La población ha empezado a resentir la falta del vital líquido; en algunos casos desde hace más de una semana, sin embargo muchos han mitigado la carencia con la compra de tinacos y pipas de agua con costos entre 300 y 850 pesos, y con la captación de lluvia; se espera que con la medida anunciada por el titular de Coapatap se pueda solventar la demanda.