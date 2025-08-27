Somos aliados y contarán con nosotros: Aparicio

Durante la instalación de la Comisión Interinstitucional con Enfoque Humanista del Gobierno del Estado de Chiapas, el secretario de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto a la secretaria general de Gobierno y Mediación (SGGyM), Patricia del Carmen Conde Ruiz; la titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen), Dulce Rodríguez Ovando; y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, (TSJECH) Juan Carlos Moreno Guillén, tomaron protesta como integrantes de este mecanismo, que sustituye a la Mesa de Reconciliación.

Propósito

La Comisión tiene como propósito fortalecer la coordinación entre instituciones, donde se privilegie el diálogo y la construcción de acuerdos, que atiendan con sensibilidad y eficacia las demandas ciudadanas de las mujeres, jóvenes y adultos mayores.

El titular de SSP destacó que, gracias a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas avanza de manera contundente con el tema de mediación, que es fundamental para lograr que las más de siete mil personas privadas de su libertad en la entidad, tengan acceso a una a reinserción social digna y exitosa. “Siempre seremos aliados y contarán con nosotros”, apuntó.

Trabajan con compromiso

Recalcó que, desde la SSP se trabaja con compromiso y responsabilidad en la creación de estrategias que garanticen y velen por el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de todas y todos los ciudadanos.

Como integrante de la Comisión, señaló que, en esta “Nueva ERA”, este engranaje de voluntad, capacidad y conocimiento, será un parteaguas que permitirán dar resoluciones importantes priorizando el bienestar y la protección.

La SSP refrenda el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y estratégica, para impulsar y promover acciones que garanticen en todo momento la protección y salvaguarda de las familias chiapanecas.