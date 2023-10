Somos auténticos y 30 años nos respaldan: Morales

El proyecto del obradorismo verdadero que representa Carlos Morales Vázquez es el proyecto político que más ha crecido en las últimas semanas en la búsqueda de la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Hoy el nombre de Carlos Morales se conoce en todo Chiapas y es la respuesta a la encuesta final de Morena para que la 4T se consolide y llegue a cada rincón del estado.

Al encabezar en Tapachula el cierre de las asambleas informativas en el estado, ante dos mil simpatizantes venidos de Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez, Mazatán, Huixtla y distintas colonias de Tapachula, el referente del obradorismo verdadero dijo que lo que se plantea es una nueva forma de gobernar poniendo en el centro de todas las decisiones al pueblo y resolver sus problemas, particularmente de los que menos tienen. Eso es hacer un gobierno de izquierda.

“Aquí no damos dádivas, ni trastecitos, ni nos disfrazamos para presentarnos con ustedes.

“Nosotros somos auténticos, por eso hemos logrado tener la suma de tantas personas en tan poco tiempo: maestros, dirigentes de organizaciones, de asociaciones, que participan con muchísimo gusto”, comentó.

En la asamblea informativa de Tapachula, Carlos Morales estuvo respaldado por Felipe Pastrana Treviño, enlace estatal de Ganadería y Asuntos Agropecuarios de la Red EsClaudia.

De los referentes del Porvenir, Gerardo Orantes, coordinador de análisis de datos; Carlos Esquinca, coordinador de diálogo social y Laura García Arjona, enlace del Porvenir en el Distrito XII de Tapachula.

“En 40 días hemos logrado no solo estar en la disputa, sino estar a la cabeza de esa nueva etapa para Chiapas y coordinar los trabajos para 2024. Quiero decirles que nos encontramos con un gran movimiento en Chiapas, el del Porvenir, que a lo largo y ancho del estado se extiende.

“En todos los municipios hay gente trabajando para llevar el mensaje del obradorismo y eso ha permitido que en poco tiempo haya crecido nuestra propuesta.

“Sin el Movimiento del Porvenir hubiese sido imposible alcanzar las metas que nos trazamos. Y claro, yo he puesto lo que me ha tocado hacer, no solo estos 40 días, lo he puesto por 30 años de trabajo: mi dedicación, mi congruencia, mi esfuerzo para servir a la gente desde el ejercicio del poder público y eso también cuenta. Sumados todos hicimos posible ese salto gigantesco que vimos en la marcha”, mencionó.