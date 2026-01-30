Somos mandos presentes: Alberto Aparicio Avendaño

Con el objetivo de mantener un diálogo permanente por la seguridad y el desarrollo de Chiapas y bajo la visión del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, junto al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, llevó a cabo reuniones de trabajo con representantes de los sectores empresarial, productivo y social en los municipios de Tila y Tapachula.

Durante estos encuentros se refrendó el compromiso de mantener una comunicación directa y constante con todos los sectores, reconociendo que la seguridad es un eje fundamental para generar confianza, incentivar la inversión y consolidar entornos seguros que permitan el desarrollo integral de los municipios. Asimismo, se intercambiaron puntos de vista y propuestas orientadas a la prevención del delito y al fortalecimiento de estrategias conjuntas que contribuyan al bienestar de la población.

Acciones preventivas

Además, como parte de las acciones preventivas y de planeación, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones de la Expo Feria Tapachula 2026, en donde sostuvo un diálogo con Emilio Barrios, presidente del Patronato de la Feria de Tapachula, con quien se coordinaron acciones para establecer un plan sistemático de operación que permita cuidar cada detalle antes, durante y después de este importante evento. “Seguimos al pie del cañón, somos mandos presentes”, aseveró.

Con estas acciones, la SSP mantiene un trabajo constante y responsable sumando esfuerzos con la sociedad para consolidar entornos más seguros, donde prevalezcan la confianza, la prevención y el respeto, pilares fundamentales de esta Nueva ERA de seguridad.