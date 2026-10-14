Somos propensos a tsunamis y hay que estar preparados: PC

Chiapas tiene comunidades ubicadas a no más de 20 metros sobre el nivel del mar y son susceptibles a tsunamis. Por ello tenemos que estar preparados y saber qué hacer en caso de que un fenómeno de este tipo ocurra.

Lo anterior fue expresado por Neftalí Pérez, analista técnico de la Secretaría de Protección Civil, quien anunció para el próximo cinco de noviembre el Foro Internacional “Tsunamis, Experiencias Compartidas para la Reducción de Riesgo”, el cual se llevará a cabo en Tapachula.

Además de anunciar un par de convocatorias para un concurso de dibujo y video dirigido a estudiantes que se ubican en municipios de regiones como el Soconusco, Istmo y Costa, el experto del departamento de investigación e instrumentación del Centro de Prevención de Desastres del Estado de Chiapas, exhortó a la población a aprender de estos fenómenos que a veces hemos visto en películas, pero que son reales.

El especialista de Protección Civil, quien labora en la hoy secretaría desde antes cuando solo era una dirección, consideró que por fortuna la protección civil pasó de ser reactiva a preventiva, pues antes solo se atendían las consecuencias de un fenómeno y de una emergencia.

Tsunamis

“Desde el punto de vista de la teoría de gestión integral de riesgos siempre va ser más barato prevenir que remediar los efectos. Entonces derivado de las características de nuestro estado, es importante prevenir”, argumentó, en entrevista para TVO de Cuarto Poder.

—¿Por qué es importante saber de tsunamis?

Se le ha dado mucho énfasis a prevenir riesgos derivado de fenómenos hidrometeorológicos, como los huracanes, las lluvias intensas y todas las consecuencias, además de sismos y vulcanismo, pero Chiapas está asentado sobre tres placas: la de Cocos, la del Caribe y la Norteamericana, las cuales interactúan constantemente.

Hemos puesto poca atención en caso de que nos enfrentemos a un movimiento masivo de agua en forma de olas, provenientes del océano, indicó el funcionario.

“No es un riesgo que debemos tomar a la ligera ni que podamos descartar”.

—¿Cuáles son los factores que pueden hacer que en Chiapas haya un tsunami?

El 80 por ciento de los tsunamis son provocados por un tipo de movimiento de placa tectónica. Hay tres tipos de movimientos, uno divergente que las placas tectónicas se separan, uno donde se juntan, y una transcurrente, donde las placas se mueven una al lado de la otra, pero en sentido opuesto.

Cuando estas fricciones se generan, provoca un sismo y un sismo genera un tsunami cuando la placa oceánica se sumerge debajo de la corteza terrestre.

Esto ocasiona un movimiento sobre el agua. Si hay un movimiento horizontal de la corteza oceánica podrá ser un movimiento de magnitud ocho, pero no se va generar el movimiento de la superficie del océano. Se puede ilustrar en una tina de agua con un movimiento horizontal. Pero si lo hacemos de manera vertical, el agua sí va tener un movimiento más fuerte, explica Neftalí Pérez, quien invita a seguir el foro vía redes sociales porque en él participarán expertos de distintas áreas.

“Cuando la corteza oceánica y terrestre interactúan, golpean las columnas de agua del mar, y eso causa un empuje de olas hacia varias direcciones. ¿Cuándo se generan estas desgracias?, cuando topan con costas donde hay alta densidad poblacional.

Pero también se puede originar de una erupción volcánica o de deslizamiento de roca, de suelo, de taludes, de laderas, que están cercanas a la costa y caen sobre el agua, ocasionado olas de alturas importantes”, detalla

Foro

Neftalí Pérez destaca que en el foro que se llevará a cabo el próximo cinco de noviembre en un hotel de Tapachula se tendrá la oportunidad de que especialistas del Cenapred, de Japón, de la UNAM, de la Unach, Unicach y expertos de PC “converjan para compartir experiencias de lo que ha funcionado, cómo se han comportado los tsunamis en otras partes del mundo”.

“El litoral costero de Chiapas está expuesto sobre el nivel del mar. Nuestra costa presenta un tipo de movimiento de subducción, es decir, movimientos que generan sismos que pueden derivar en un tsunami.

Estamos expuestos a ellos, además de que tenemos comunidades que están a una altitud no mayor a 20 metros sobre el nivel del mar”, prosigue, para invitar al foro y hacer conciencia de lo importante que es aprender sobre los tsunamis y tener información clara y precisa.

“Se va transmitir en vivo por el canal del Centro Nacional de Prevención de Desastres y por nuestras redes sociales, en Facebook, de la Secretaría de Protección Civil”, detalla, además de insistir que habrá invitados especiales expertos en riesgos.

Sobre los concursos, indicó que son dos:

El primero “Concurso de video, Tsunamis, compréndelos y prepárate”, dirigido a estudiantes de preparatoria y bachillerato que vivan en las regiones Soconusco e Istmo-Costa de la entidad.

Los interesados pueden enviar sus materiales antes del 16 de octubre a la plataforma “tsunami.pcivilchias.mx/convocatorias/video y los resultados se publicarán en las páginas oficiales de la Secretaría de Protección Civil.

El segundo es el concurso infantil de dibujo “Tsunamis, ¿los conoces?”, el cual está dirigido a alumnos de quinto y sexto grado de primaria que habiten también en las regiones citadas arriba.

El trabajo se puede hacer en acuarela, crayones, lápices de colores y otros, se digitalizará y subirá a la plataforma: tsunamis.pcivilchiapas.mx/convocatorias/drawing, y los resultados también se darán a conocer en páginas oficiales el 28 de octubre.