Somos una legislatura progresista: Gómez Mendoza

“Me encanta la frase de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dice que las mujeres podemos ser lo que nosotros soñamos ser”, afirma la presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, quien utiliza la palabra progresista para definir la labor que realiza la LXIX Legislatura local.

Al hacer un balance de lo hecho y lo que está por venir, detalla que han aprobado temas polémicos como la despenalización del aborto, castigos más severos contra el delito de feminicidio, además de la llamada cohabitación forzada.

Vienen legislaciones en favor de la comunidad LGBTTIQ+, avalar la iniciativa presidencial que pone topes a las pensiones doradas y mantener el respaldo al Poder Ejecutivo en materia de seguridad.

Mensaje

En entrevista con TVo de Cuarto Poder, la ingeniera civil de profesión y diputada local por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), manda un mensaje de positivismo a las mujeres:

“Conforme las mujeres nos vamos reconociendo en nuestras capacidades podemos comprender que somos capaces de desarrollar cualquier actividad; somos iguales, no de una manera fisiológica, pero sí en un tema de capacidades”.

“Si quieren ser astronautas, si quieren ser mujeres en la política, ya nos están demostrando que podemos ser hasta presidenta de la República”, dice, con evidente emoción provocada por reencontrarse, cuenta, la mañana de este lunes con maestros que le dieron clases en su tierra natal, Villaflores.

De raíz unachense

“Cuando la actual presidenta era jefa de gobierno de la Ciudad de México, nosotros estuvimos, con un grupo de amigos, promoviendo los avances de la Cuarta Transformación, principalmente de ella”, recuerda Gómez Mendoza, quien se declara buena para las Matemáticas; recuerda que fue “estructurista y profesora”, tras haber egresado de la Facultad de Ingeniería Civil de la ahora Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

“Me considero una mujer política, creo que es importante que las mujeres definamos y que no nos dé miedo decir que estamos en la política. Soy una mujer que hace política, que me gusta la política”.

Alejandra Gómez Mendoza se reconoció como una persona que cuando estudiaba la carrera de Ingeniería Civil sentía rechazo por todo lo que tuviera que ver con política, porque veía a los políticos como inalcanzables.

Considera, en este sentido, que hay un viraje con el “cambio de régimen porque se realiza una política más participativa”. Incluso quienes no provienen de una familia de políticos, como ella, pueden alcanzar cargos en los que se toman decisiones importantes.

“Mi mamá fue maestra y se jubiló en una secretaría federal. Mi papá trabajó en la Unach toda su vida. Mis abuelos ganaderos, carniceros y locatarios”.

Legislatura progresista

—¿Cómo ha sido el trabajo en materia de defensa de la mujer en la presente legislatura, cree que hay avances pero también retos?—

El año pasado el Congreso del Estado cumplió 200 años del primer constituyente, y yo estoy segura, en ese momento no se hablaba de un lenguaje inclusivo, del derecho de las niñas, de la comunidad LGBTT, no se hablaba de una presidenta o que hubieran diputadas y presidentas municipales.

“Este año, en julio, se cumplen 100 años de que se vota a la primer mujer diputada que fue Florinda Lazos León, enfermera, maestra y periodista”, puntualiza Gómez Mendoza, quien recuerda que en realidad este personaje fue la primer mujer votada diputada en todo el país.

Tras ponderar que en la 69 legislatura local hay 24 diputadas de un total de 40 legisladores, define el trabajo del Congreso local en turno como progresista por las leyes aprobadas, siempre encaminadas a buscar la igualdad sustantiva.

Chiapas

“Chiapas fue el último estado en aprobar la despenalización del embarazo. No nos sentimos orgullosos pero ya se logró.

Se aumentó la penalización en los feminicidios de hasta 100 años de prisión.

Se ha trabajado en la interrupción legal del embarazo infantil y adolescente.

Hay avances en la penalización forzada de menores, lo cual ocurre cuando se fuerza a las niñas a vivir con un adulto”.

Sin dejar de resaltar el esfuerzo que se ha realizado en materia de seguridad, tema clave para Chiapas, la presidenta del Congreso del Estado exalta que fue aprobada una ley para que mujeres que han sufrido algún aborto tengan los mismos derechos que alguien que tuvo un embarazo y un parto normal.

“Hubo mucho ruido cuando aprobamos que cuando los niños nazcan se pueda elegir el apellido de la mamá o el papá. Ya había un trabajo, pero no se había definido completamente”, detalló la legisladora, además de aceptar que las leyes pueden ser “bonitas y extraordinarias”, pero se tienen que aterrizar y explicar cuál es su alcance.

Un trabajo retador

—¿Cómo han sido los primeros seis meses de su gestión al frente del Congreso?—

“Considero que poder servir al pueblo de Chiapas desde esta trinchera para mí es una de las bendiciones más grandes que he tenido, pero esto es un tiempo corto. Ingeniera no voy a dejar de ser nunca, pero diputada sí.

Desde el día uno ha sido muy retador, darle seguimiento a un proyecto que se vino trabajando desde antes, pero de una manera auténtica. No se trata solo de legislar, sino de tener siempre el contacto con la gente. El gobernador siempre ha dicho que se debe gobernar obedeciendo, y creo que también así debe ser legislar”.

Tenemos que plasmar en las leyes lo que vive la gente y lo que en realidad está pasando, expresa Gómez Mendoza, quien reitera que se debe legislar escuchando al pueblo.

“La próxima semana que se someterá a discusión la iniciativa de la presidenta de México para evitar que haya pensiones doradas. Imagínense que había pensiones de hasta un millón de pesos mensuales. Estamos en espera de que la iniciativa se envíe a los congresos locales”, cuenta, para luego enumerar que esperan la llegada del llamado Plan B de la reforma electoral y aspectos de equidad de género y la comunidad LGBTT, los cuales se analizarían en el segundo periodo ordinario de sesiones que comienza en abril.

Se están trabajando temas de desarrollo urbano y zonas metropolitanas

—¿El tema seguridad sigue siendo clave?

La seguridad es un tema constante. Mantener la seguridad no es un asunto de que hoy ya acabamos o de un ratito, es un trabajo de todos los días, expresó la diputada.

“Quisiera enviar mi reconocimiento a todos los que cuidan de la seguridad, al personal, a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a la fiscalía, de acuerdo a la sensibilidad del gobernador, Eduardo Ramírez”, indicó la morenista, para ponderar que desde Chiapas se impulsó una ley para que las fuerzas de seguridad tengan acceso a armas de uso exclusivo del Ejército, lo cual les permitirá responder a la delincuencia organizada de una mejor manera.