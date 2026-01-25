Son 119 personas en Mecanismo de Protección

Víctor Hugo López, secretario general de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RedTDT), informó que Chiapas es el quinto estado con más personas dentro del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras, detrás de estados como Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Solicitantes

Dijo que en México actualmente hay dos mil 327 personas en este programa, que reúne tanto a defensores de derechos humanos, quienes representan el 54 % del total; y a periodistas, que representan un 28 %.

En Chiapas hay 119 personas en este programa de protección. Sobre los defensores, 53 son hombres y 36 mujeres. En el caso de periodistas, hay 18 hombres y cuatro mujeres.

Víctor Hugo López indicó que en el país hay 17 estados que cuentan con normativas de protección para personas defensoras. Entre ellos, Oaxaca es el que tiene un modelo más avanzado institucionalmente hablando; sin embargo, también es de los estados con más personas en el programa.

Recomendaciones

Desde la Red Nacional, y en el marco de la visita de la relatora de la ONU Mary Lawlor, lanzaron varias recomendaciones a este programa de nivel federal. Una de las más enfatizadas fue la de elaborar planes de retorno a las personas beneficiarias.

Hugo López indicó que cuando un defensor deja de recibir ataques, se le quitan las medidas otorgadas por el programa; sin embargo, la disminución de estos ataques es porque en ocasiones se mueven a otros estados. Enfatizó que se deben atender la fuente de las agresiones.

Otra recomendación fue la de implementar medidas de protección tomando en cuenta la especificidad del asunto, si es un colectivo o un defensor, y si se está en un contexto rural o urbano.