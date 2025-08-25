Son más de 400 los infectados de dengue

De acuerdo al panorama epidemiológico de dengue en México, publicado en la Dirección General de Epidemiología (DGE), en Chiapas se han contagiado un total de 430 personas, aunque está marcado un descenso en comparación con lo que había ocurrido el año pasado.

Estos casos de infectados corresponden a la semana 33 de este año, y se puede observar que el número es menor a los dos mil 490 que se habían registrado el año pasado en las mismas fechas.

Características

Una persona que se enferma de dengue puede presentar síntomas relacionadas con fiebre, malestar general del cuerpo, así como dolores musculares, detrás de los ojos y de cabeza. En casos de alarma aparecen dolores abdominales, vómitos, debilidad y hasta hemorragias.

Con anterioridad las autoridades de Salud en Chiapas informaron que el estado se mantenía en semáforo verde, debido a que los casos son menores a los presentados en 2024 en infectados, hospitalizados y hasta las defunciones.

La DGE enfatiza que durante todo 2024 fueron confirmados cuatro mil 554 pacientes que dieron positivo al virus; de ese número, tres mil 55 fueron ubicados bajo los conceptos de: Con algún signo de alarma o graves. También el año pasado 16 muertes fueron relacionadas al dengue a nivel entidad.

Nacional

A nivel país la información publicada en la Dirección General de Epidemiología (DGE) detalla que son seis mil 923 las personas que han dado positivo al dengue, pero solo 257 casos se han reportado como graves. El resto son con algún signo de alarma o no graves.

Las estadísticas agregan que el “54 % de casos confirmados corresponden a Jalisco, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chiapas”. En lo que respecta a las muertes, hay 32 en todo el territorio nacional.

En otro documento, llamado “Situación Epidemiológica de Dengue en México”, de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles, se detalla que además de los 430 personas que se enfermaron del virus en Chiapas, hay otros cuatro mil 83 casos probables.

A nivel nacional y en este año se “han notificado 387 defunciones por probable dengue, las cuales 32 están confirmadas, 193 se encuentran en estudio y 162 se han descartado.”